Kayserispor Sivasspor'u 2-0 Geçti

Güncelleme: 16.08.2026 - 21:12

16.08.2026 - 21:11

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Azad İlhan, Kurtuluş Aslan

Metro Holding Kayserispor : Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. 65 Radu), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 73 Moreno), Benhur Keser (Dk. 65 Camara), Seferi (Dk. 73 Fethi Özer), Hasani (Dk. 87 Talha Sarıarslan)

Ekenler Beton Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Burak Kapacak (Dk. 65 Murat Paluli), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Amilton (Dk. 87 Yılmaz Cin), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 86 Mert Çelik), Charisis (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Ethemi (Dk. 79 Oğuzhan Aksoy), Manaj

Goller: Dk. 3 Benhur Keser, Dk. 45+4 Seferi ( Kayserispor )

Kırmızı Kart: Dk. 82 Murat Paluli (Ekenler Beton Sivasspor )

Sarı Kartlar: Dk. 31 Seferi, Dk. 45+3 Görkem Sağlam, Dk. 46 Dulca, Dk. 54 Tabidze, Dk. 90+3 Murat Uçar ( Kayserispor ), Dk. 72 Ethemi, Dk. 90+3 Uğur Çiftçi (Ekenler Beton Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA