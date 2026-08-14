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Esenler Erokspor ve Sarıyer 1-1 Berabere

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Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Turka Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Sarıyer'in golü 87. dakikada Batuhan Kör'den gelirken, ev sahibinin beraberlik golü 90+5'te Buljubasic'ten geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Süleyman Bahadır, Uğur Sarı, Demirhan Emir

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Onur Ulaş, Claro, Enes Alıç (Dk. 83 Erkan Kaş), Buljubasic, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Recep Niyaz (Dk. 62 Janvier), Mikail Okyar (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Zeqiri (Dk. 83 Muhammet Harun Genç), Samudio

Sms Grup Sarıyer : Sehic, Cebrail Karayel, Attamah, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 89 Eren Karadağ), Poko (Dk. 90 Tunahan Ergül), Doğan Can Davas (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Efecan Karaca (Dk. 90 Dalo), Eze (Dk. 63 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 87 Batuhan Kör ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 90+5 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Recep Niyaz, Dk. 48 Onur Ulaş, Dk. 75 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor), Dk. 25 Silva, Dk. 61 Caner Osmanpaşa ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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