Futbol: Trendyol 1. Lig

- SMS Grup Sarıyer: 1 - Esenler Erokspor: 0

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Tuncay Ercan

Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Fethi Özer), Camara (Dk. 84 Batuhan Kör), Poko, Marcos Silva (Dk. 90+4 Ozan Sol), Dembele (Dk. 90 Traore), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Cavare, Onur Ulaş (Dk. 28 Nzaba), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 76 Alper Karaman), Kanga, Faye, Recep Niyaz (Dk. 63 Ömer Faruk Beyaz), Amilton, Catakovic (Dk. 63 Kayode)

Gol: Dk. 75 Marcos Silva ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 74 Cavare, Dk. 78 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+6 Faye ( Esenler Erokspor), Dk. 82 Eze, Dk. 89 Mert Furkan Bayram, Dk. 90+3 Marcos Silva, Dk. 90+6 Poko ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında SMS Grup Sarıyer, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
