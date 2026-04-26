Futbol: Trendyol 1. Lig

- Erzurumspor FK: 1 - Özbeyli Bandırmaspor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Baiye, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak (Dk. 84 Ali Ülgen) Crociata, Sylla (Dk. 84 Hüsamettin Yener), Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 61 Fernando), Benhur Keser (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Eren Tozlu)

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Dk. 86 Yasin Midiliç), Amaral (Dk. 66 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 81 Eren Çinemre), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahid Albayrak, Mulumba

Goller: Dk. 83 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90+4 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 49 Benhur Keser (Erzurumspor FK) Dk. 84 Atınç Numan (Özbeyli Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesinde rakip takım futbolcuları, geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK oyuncularını oluşturdukları alkış koridorundan geçerek sahaya çıktı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
