Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 23 16 3 4 57 16 41 51 2.MUŞSPOR 23 15 4 4 57 24 33 49 3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 22 15 3 4 59 15 44 48 4.MARDİN 1969 22 14 4 4 45 18 27 46 5.ALİAĞA FUTBOL 23 13 5 5 50 19 31 44 6.GÜZİDE GEBZESPOR 23 11 8 4 37 17 20 41 7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 23 11 7 5 46 25 21 40 8.MENEMEN FK 23 11 6 6 42 26 16 39 9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 23 8 10 5 40 22 18 34 10.ANKARA DEMİRSPOR 23 9 5 9 30 35 -5 32 11.KCT 1461 TRABZON FK 22 8 7 7 35 34 1 31 12.FETHİYESPOR 23 7 6 10 37 31 6 27 13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 23 7 5 11 28 28 0 26 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 23 5 9 9 30 31 -1 24 15.SOMASPOR 22 4 4 14 23 52 -29 16 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 23 4 3 16 22 67 -45 12 17.ADANASPOR 23 1 1 21 10 115 -105 4 18.YENİ MALATYASPOR 23 0 2 21 8 81 -73 -43

Not: Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3, Yeni Malatyaspor'un 45 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup