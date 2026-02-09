Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta tamamlanan 23, Beyaz Grup'ta ise sona eren 25. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta haftaya zirvede giren Bursaspor, deplasmanda Isbaş Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalarak 51 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, 2 puan kaybına rağmen 49 puanlı takipçisi Muşspor'un 2 puan önünde liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise lider Batman Petrolspor, konuk ettiği Seza Çimento Elazığspor'u 2-0 yenerek hata yapmadı ve puanını 54'e yükseltti. Takipçisi Muğlaspor da kazanarak rakibinin 1 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürdü.
İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|23
|16
|3
|4
|57
|16
|41
|51
|2.MUŞSPOR
|23
|15
|4
|4
|57
|24
|33
|49
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|22
|15
|3
|4
|59
|15
|44
|48
|4.MARDİN 1969
|22
|14
|4
|4
|45
|18
|27
|46
|5.ALİAĞA FUTBOL
|23
|13
|5
|5
|50
|19
|31
|44
|6.GÜZİDE GEBZESPOR
|23
|11
|8
|4
|37
|17
|20
|41
|7.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|23
|11
|7
|5
|46
|25
|21
|40
|8.MENEMEN FK
|23
|11
|6
|6
|42
|26
|16
|39
|9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|23
|8
|10
|5
|40
|22
|18
|34
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|9
|5
|9
|30
|35
|-5
|32
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|22
|8
|7
|7
|35
|34
|1
|31
|12.FETHİYESPOR
|23
|7
|6
|10
|37
|31
|6
|27
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|23
|7
|5
|11
|28
|28
|0
|26
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|23
|5
|9
|9
|30
|31
|-1
|24
|15.SOMASPOR
|22
|4
|4
|14
|23
|52
|-29
|16
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|23
|4
|3
|16
|22
|67
|-45
|12
|17.ADANASPOR
|23
|1
|1
|21
|10
|115
|-105
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|23
|0
|2
|21
|8
|81
|-73
|-43
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|24
|16
|6
|2
|50
|22
|28
|54
|2.MUĞLASPOR
|23
|16
|5
|2
|38
|12
|26
|53
|3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|23
|15
|4
|4
|42
|23
|19
|49
|4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|23
|11
|10
|2
|42
|26
|16
|43
|5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|24
|12
|6
|6
|45
|29
|16
|42
|6.ADANA 01
|24
|11
|8
|5
|33
|22
|11
|41
|7.İSKENDERUNSPOR
|24
|12
|4
|8
|39
|30
|9
|40
|8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|23
|11
|4
|8
|52
|28
|24
|37
|9.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|10
|6
|8
|37
|33
|4
|36
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|10
|6
|7
|30
|28
|2
|36
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|24
|9
|4
|11
|34
|35
|-1
|31
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|23
|6
|10
|7
|27
|24
|3
|28
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|24
|7
|4
|13
|28
|42
|-14
|25
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|6
|4
|14
|26
|39
|-13
|22
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|23
|5
|5
|13
|22
|38
|-16
|20
|16.KEPEZSPOR
|23
|4
|5
|14
|20
|49
|-29
|17
|17.KARAMAN FK
|24
|3
|7
|14
|18
|50
|-32
|16
|18.ALTINORDU
|24
|2
|8
|14
|14
|45
|-31
|14
|19.BUCASPOR 1928
|24
|3
|4
|17
|29
|51
|-22
|13