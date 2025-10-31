Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girdi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 140 MİLYON AVRO

Türkiye gazetesindeki habere göre; Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İspanyol devi Barcelona, yıldız futbolcu için transfer hazırlıklarına başladı. Ancak sarı kırmızılı yönetim, 140 milyon avronun altındaki tekliflere kapıyı tamamen kapattı.

TARİHİ TRANSFERİN ARDINDAN DEVLERİN GÖZÜ ÜZERİNDE

Galatasaray, sezon başında Napoli'ye 75 milyon avro ödeyerek Osimhen'in bonservisini aldı ve Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Ligde geride kalan 10 haftada etkileyici bir performans sergileyen Nijeryalı forvet, Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden üzerine çekti.

BARCELONA VE PSG YENİDEN DEVREDE

Sezon başında da yıldız golcüyü isteyen Barcelona ve PSG, o dönemde Galatasaray'ın kararlı tutumu nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Osimhen ise 75 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyen Galatasaray'a gitmekte ısrar ederek Napoli'yi de geri adım attırmıştı.

BARCELONA'YI YÜKSEK BONSERVİS DÜŞÜNDÜRÜYOR

Bu sezon ligde 7 maçta 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 3 gol atan Osimhen, Avrupa'nın en çok isabetli şut çeken ikinci oyuncusu konumunda. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Katalan basınından Mundo Deportivo, Barcelona'nın Osimhen'i transfer etme isteğini koruduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin yönetimi düşündürdüğünü aktardı.

GALATASARAY'A SAHADA VE DIŞINDA DEV GELİR

Osimhen yalnızca performansıyla değil, ekonomik katkısıyla da dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi'nden gelen 23 milyon avroluk gelirin büyük bölümünde pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, özel tasarım formalarıyla da kulübe ciddi kazanç sağladı.

400 bini aşan forma satışlarının ardından Osimhen, şimdi de reklam kampanyasında yer alacak ve kulübe 2 milyon avro daha kazandıracak.