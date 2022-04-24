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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanAltay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 86 İbrahim Öztürk), Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Cebrail Karayel), Zeki Yıldırım (Dk. 65 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 86 İbrahim Öztürk), Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Cebrail Karayel), Zeki Yıldırım (Dk. 65 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Pinares), Poko, Thaciano, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 65 Kappel)

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 55 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar, Emre Kılınç (Dk. 82 Arda Turan), Berkan Kutlu (Dk. 82 Ömer Bayram), Babel (Dk. 65 Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 65 Mustafa Muhammed)

Gol: Dk. 8 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 28 Poko, Dk. 45+1 Rodriguez, Dk. 90+1 Pinares (Altay), Dk. 51 Pulgar, Dk. 55 Marcao, Dk. 56 Van Aanholt, Dk. 59 Elabdellaoui (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Volkan Bayarslan, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü, Karataş, Spor, Haberler

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