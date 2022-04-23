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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Bekir Ömer Fansa - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenAdana Demirspor: Muric, Svensson, Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Rassoul (Dk. 70 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Bjarnason (Dk. 88 Dokovic), Akintola (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli (Dk. 46 Tayyip Talha Sanuç), Samet Akaydın, Rassoul (Dk. 70 Alper Uludağ), Gökhan İnler, Bjarnason (Dk. 88 Dokovic), Akintola (Dk. 70 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 83 Remy)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik (Dk. 88 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Bakasetas), Visca (Dk. 79 Yusuf Erdoğan), Kouassi (Dk. 46 Djaniny), Cornelius

Goller: Dk. 7 Peres, Dk. 12 Cornelius, Dk. 61 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 75 Vargas (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Deli (Adana Demirspor), Dk. 86 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın kale alanına gönderdiği topu defansta Hamsik kornere attı.

56. dakikada Bjarnason'un pasında topla buluşan Vargas'ın ceza sahasındaki Akintola'ya ortasında top dışarı çıktı.

59. dakikada ceza alanına giren Assombalonga'nın aldığı pasta topla buluşmadan pozisyonunu bozarak topla buluşmadan topun dışarı çıkmasını sağladı.

61. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Cornelius ile paslaşarak ceza sahasına giren Djaniny'in vuruşunda kaleci Muric topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu önünde bulan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

75. dakikada Adana Demirspor maçta ilk golüne ulaştı. Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla ceza yayı içinde kazanılan serbest atışı kullanan Vargas'ın vuruşunda top sol üst çaprazdan ağlarla buluştu: 1-3

84. dakikada Remy penaltı noktasında buluştuğu topa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Samet Akaydın, Ahmetcan Kaplan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Remy'nin kullandığı penaltı atışında top direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Sönmez, Yaşar Kemal, Uludağ, Spor, Haberler

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