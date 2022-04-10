Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler (Dk. 68 Dokovic), Stambouli, Akintola (Dk. 87 Vargas), Belhanda (Dk. 78 Erhun Aksel Öztümer), Yunus Akgün, Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)

Altay: Lis, Naderi, Poko (Dk. 72 Zeki Yıldırım), Björkander, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Rodriguez, Thiam, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Bamba, Kazımcan Karataş (Dk. 46 Özgür Özkaya - Dk. 62 İbrahim Öztürk)

Goller: Dk. 33 Belhanda, Dk. 36 Samet Akaydın, Dk. 87 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 82 Naderi (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 39 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 39 Bamba (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Altay'ı 3-1 yendi.

56. dakikada ceza alanı içinde Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topa Rodriguez'in ikinci vuruşunda, savunma yeniden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bamba topu ayağından açınca kaleci Muric yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

67. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Lis'ten seken topu son anda İbrahim Öztürk müdahale ederek uzaklaştırdı.

69. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içine ortasında Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu arka direkte önünde bulan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Lis topu çeldi.

71. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Lis yatarak topu çeldi. Balotelli, dönen topu kontrol edip yeniden kaleye gönderdi, Lis ikinci kez topu çeldi.

74. dakikada Naderi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken topa Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, kaleci Muric son anda uzanarak topu kornere çeldi.

82. dakikada Altay, farkı bire indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrası Rodriguez'in ortasında ayaklardan seken topu kale sahası içinde önünde bulan Naderi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

86. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Yunus Akgün'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Stambouli yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kardeşler, VAR incelemesinde de kararını değiştirmedi. 87'nci dakikada penaltıyı kullanan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Lis ve top ayrı köşelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.