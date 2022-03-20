Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat Altan

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını ise 41'e yükseltti.

5'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Kazanılan kornerde Fernando ortasını yaptı. Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, Giresunspor savunmasından Aziz Behich meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğinin bildirilmesiyle orta noktayı gösterdi: 1-0.

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.