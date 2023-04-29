Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

VavaCars Fatih Karagümrük : Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 89 Burak Kapacak ), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk. 81 Colin Kazım), Lobjanidze (Dk. 68 Colley), Bertolacci (Dk. 68 Ljajic), Borini (Dk. 81 Feghouli), Diagne

Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel (Dk. 78 Floranus), Fernando, Erdal Rakip (DK. 78 Ufuk Akyol), Doğukan Sinik (Dk. 71 Ndao), Fredy (Dk. 84 Emrecan Uzunhan), Larsson, Wright (Dk. 84 Bertuğ Yıldırım)

Gol: Dk. 21 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 59 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Biraschi, kaleci Helton'un önde olduğunu gördü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp orta saha çizgisinden sert vurdu ancak Helton son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

53. dakikada soldan kazanılan korner atışında Fernando, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, Batuhan Şen'den seken top tekrar Veysel Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu bir kez daha şutunu çekti ancak Batuhan iki hamlede topu kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Fraport TAV Antalyaspor etkili geldi. Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışı sol çaprazında Larsson'da kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kale sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı alan Ndao'nun sert şutunda, direkten dönen top oyun alanına geri geldi.

90+4. dakikada Fatih Karagümrük beraberliğe çok yaklaştı. Burak Kapacak'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Ozdoev göğsüyle topu Diagne'ye indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan bu futbolcunun şutunda, kaleci Helton yakın mesafeden gole izin vermedi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.