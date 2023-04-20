Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 72 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 85 N'Jie), Charisis (Dk. 89 Robin Yalçın), Saiz (Dk. 85 Cofie), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Caicedo)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 64 Umut Bozok), Siopis, Markovic (Dk. 64 Naci Ünüvar), Yusuf Yazıcı (Dk. 29 Denswil), Bardhi (Dk. 80 Lahtimi), Gomez (Dk. 46 Hamsik)

Goller: Dk. 11 Markovic (Trabzonspor), Dk. 27 (Penaltıdan) ve 58 Saiz, Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+3 Caicedo (Demir Grup Sivasspor )

Kırmızı kart: Dk. 22 Larsen (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor ), Dk. 75 Denswil (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi.

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan etkili ortasında, ceza sahasında savunma son anda araya girerek topu taca gönderdi.

58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının gerisinde pres yaparak topu kazanan Charisis, pasını yan tarafındaki Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 3-1.

64. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Erdoğan Yeşilyurt topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.