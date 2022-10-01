Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: EryamanHakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan BarcınMKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, SoweMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan...
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Pedrinho, Beridze, Sowe
Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Aleksic, Berkay Özcan, Traore, Chouiar, Okaka
Gol: Dk. 3 Okaka (Medipol Başakşehir )
Sarı kart: Dk. 28 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başahşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chouiar, MKE Ankaragüçlü oyuncuların yaptığı hata sonucu orta sahada kaptığı topu Okaka ile buluşturdu. Okaka, ceza sahası dışından düzgün vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
23. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Radakovic'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan tehlikeyi önledi.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.