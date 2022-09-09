Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Alanya ObaHakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat AltanCorendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. Stat: Alanya Oba Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Fer), Doumbia, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Eduardo MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Ariyibi, Moreira, Beridze, Sowe Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı. 15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı. 19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı. 36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı. 45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Mustafa Kurt Aytemiz Alanyaspor Fatih Aksoy Alanya Spor Haberler

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