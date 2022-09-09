Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alanya ObaHakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat AltanCorendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 14 Fer), Doumbia, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Eduardo

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı, Tolga Ciğerci, Ariyibi, Moreira, Beridze, Sowe

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.

19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı.

36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor Fatih Aksoy Alanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title