Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: NefHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan DedeşGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira (Dk. 86 Emre Akbaba), Oliveira (Dk. 76 Berkan Kutlu), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. Stat: Nef Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira (Dk. 86 Emre Akbaba), Oliveira (Dk. 76 Berkan Kutlu), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Emin Bayram), Gomis (Dk. 76 Seferovic) Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Sagal (Dk. 82 Veliu), Abdulkadir Parmak (Dk. 75 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 59 Markovic), Figueiredo (Dk. 59 Pekhart) Goller: Dk. 27 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 36 Gomis, Dk. 90+1 Kitsiou (Kendi kalesine) (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 39 Oliveira, Dk. 45 Torreira, Dk. 45+5 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 39 Günay Güvenç, Dk. 45+5 Maxim, Dk. 54 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. 56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün plase vuruşunda, kaleci Günay sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 56. dakikada Gomis'in ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı. 58. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından auta gitti. 68. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullandığı faulde çok sert giden meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 70. dakikada Torreira'nın orta sahada kaptırdığı topla 4'e 2 gelen Gaziantep FK'de top sol kanattaki Sagal'da kaldı. Ceza sahasına giren Şilili futbolcunun aşırtma vuruşunda top auta gitti. 71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 83. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasta yükselen Seferovic'in kafayla vurduğu top kaleci Günay'da kaldı. 90+1. dakikada 10 kişilik Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında sağ kanatta topu alan Boey, arka arkaya rakiplerini çalımladıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Pozisyonu takip eden Seferovic'in vurduğu top bir kez daha Günay'dan döndü. Ancak savunmadaki Kitsiou'ya çarpan top ağlara gitti: 2-1. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazandı. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Barış Alper Yılmaz Yaşar Kemal Yunus Akgün Van Spor Haberler

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