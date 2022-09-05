Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: NefHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan DedeşGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, GomisGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic,... Stat: Nef Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Sagal, Abdulkadir Parmak, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo Goller: Dk. 27 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 36 Gomis (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 39 Oliveira, Dk. 45 Torreira, Dk. 45+5 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 39 Günay Güvenç, Dk. 45+5 Maxim (Gaziantep FK) Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Günay yakın direk dibinde yatarak topu kornere çeldi. 11. dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Figueiredo, Nelsson'u geçen meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti. 17. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasa koşan Gomis'in zor pozisyonda vurduğu top az farkla yandan auta çıktı. 27. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanada yakın bölgede topu alan Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını soldan hareketlenen Sagal'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Sagal'ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1. 33. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Oliveira uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden üzerine gelen topu kaleci Günay güçlükle kontrol etti. 36. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden gönderdiği topa Addülkadir Parmak yatarak müdahale etti. Bu oyununun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Hanousek'e çarparak kale sahasına yöneldi. Pozisyonu takip eden Gomis, uygun durumda kafayla vurduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1. 38. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağının içiyle çıkardığı şutta kaleci Günay Güvenç ters elle uçarak soluna giden topu son anda kornere tokatladı. 41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza sahası yayı içinde topu alan Boey, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Günay'ı geçen top yan direğe çarparak auta çıktı. 45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Abdülkerim Bardakcı Günay Güvenç Yunus Akgün Van Spor Haberler

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