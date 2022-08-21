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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Chadli, SzyszYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Chadli, Szysz

Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi, Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan, Cardoso, Bertolacci, Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek

Gol: Dk. 22 Chadli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topu rakip ceza sahası önünde kontrol eden Thiam'ın, ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Chadli kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada gelişen turuncu-lacivertli ekibin atağında sağ kanattan ilerleyen Caiçara, ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın önüne yerden pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Bilal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamlandı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Kayserispor Deniz Türüç Başakşehir Lima Spor Haberler

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