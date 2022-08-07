Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan ÜrünVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, DiagneAlanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Umut... Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Zorbay Küçük, Bilal Gölen, Furkan Ürün VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Umut Güneş, Fer, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Eduardo Goller: Dk. 19 Eduardo, Dk. 28 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 15 Furkan Bayır, Dk. 45+2 Candeias (Alanyaspor), Dk. 36 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük) Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0. 28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Mustafa Kemal Atatürk Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu Caner Erkin Spor Haberler

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