Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şöyle:
31. hafta
7 Nisan Cuma:
16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
9 Nisan Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Stadı açıklanmadı)
32. hafta
11 Nisan Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
16.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
20.30 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Çarşamba:
16.00 Manisa FK-Beyçimento Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
20.30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)
13 Nisan Perşembe:
16.00 Çaykur Rizespor-Sakaryaspor (Çaykur Didi)
20.30 Altay-Altınordu (Alsancak Mustafa Denizli)
33. hafta
15 Nisan Cumartesi:
16.00 Tuzlaspor-Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
20.30 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
16 Nisan Pazar:
16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK (Stadı açıklanmadı)
20.30 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)
17 Nisan Pazartesi:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
20.30 Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor (Bolu Atatürk)
34. hafta
22 Nisan Cumartesi:
19.00 Eyüpspor-Pendikspor (Eyüp)
23 Nisan Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
13.30 Bodrumspor-Altaş Denizlispor (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
24 Nisan Pazartesi:
16.00 Manisa FK-Altınordu (Mümin Özkasap)
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Sakaryaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
35. hafta
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumaresi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı açıklanmadı)