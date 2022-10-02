Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin ÇınarBeyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Kerim Avcı), Mulumba, Atabey Çiçek (Dk. 63 Dembele), Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 84 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan (Dk. 46 Mustafa Saymak), Caner Hüseyin Bağ Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Cihan Kahraman), Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 46 Novikovas), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Dk. 36 Soner Gönül), Yusuf Abdioğlu (Dk. 24 Yunus Emre Çift), Harris, Tanque (Dk. 82 Ahmet Sağat) Sarı kartlar: Dk. 59 Caner Cavlun, Dk. 60 Koutroumpis (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 28 Ali Kaan Güneren, Dk. 80 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor) Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçı 0-0 sona erdi. Konuk ekip, 60. dakikada kazandığı penaltıyı Tanque ile gole çeviremedi. Spor Kaynak: AA / Miraç Kaya Oğuz Kağan Güçtekin Mahmut Keskin Kerim Avci Spor Haberler

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