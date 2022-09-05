Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: 19 MayısHakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat GüzYılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Güz Yılport Samsunspor : Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 28 Yunus Emre Gültekin), Fofana, Boldrin, Zeki Yavru, Laura, Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu (Dk. 79 Sarp Ekinci), Osman Çelik (Dk. 79 Cihan Kahraman), Harris (Dk. 58 Ahmet Sağat) Manisa FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Prib (Dk. 71 Stark), Gakpa (Dk. 71 Grezda) Batuhan Kör (Dk. 58 Adem Büyük), Diallo (Dk. 90+4 Alioune Ba), Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu Gol: Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK) Sarı kartlar: Dk. 12 Mücahit Albayrak, Dk. 24 Yusuf Abdioğlu, Dk. 76 Osman Çelik, Dk. 80 Sarp Ekinci, Dk. 84 Yunus Emre Gültekin, Dk. 90 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor ), Dk. 44 Domgjonas, Dk. 65 Diallo, Dk. 72 Grezda (Manisa FK) Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Manisa Fk, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi. Maçın 45. dakikasında Yılport Samsunspor, Boldrin ile bir penaltıdan yararlanamadı. Spor Kaynak: AA / İlyas Gün Yusuf Abdioğlu Osman Çelik Yunus Emre Samsunspor Spor Haberler

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