Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Bodrum İlçeHakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak CansızBodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. Stat: Bodrum İlçe Hakemler: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 89 Mohammed) Eyüpspor: Harun Tekin, Erdem Gökçe (Dk. 46 Ezeh), Claro (Dk. 32 Fethi Özer), Alparslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 67 Umut Bulut), Mehmet Murat Uçar, Dibba, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Recep Niyaz), Berkan Emir, Ezeh, Badji (Dk. 46 Bekir Yılmaz) Goller: Dk. 31 Üzeyir Ergün, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 90 Jahovic (Bodrumspor) Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 37 Harun Tekin (Eyüpspor), Dk. 45+5 Cenk Şen, Dk. 82 Kenan Özer (Bodrumspor) Kırmızı kartlar: Dk. 86 Murat Uçar, Dk. 90+1 Alparslan Öztürk (Eyüpspor) Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. ??????? Spor Kaynak: AA / Ali Ballı Murat Şener Ali Türkan Kenan Özer Bodrum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.