Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan ErtinğüBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü

Beypiliç Boluspor : Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 51 Bülent Cevahir), Tugay Kacar (Dk. 71 Erdem Can Polat), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şengül, Novak, Ali Keten (Dk. 70 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 71 Diarrassouba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 81 Talha Erdoğan), Berk Yıldız, Balaj

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Kubilay Aktaş (Dk. 71 Metehan Yılmaz), Şeref Özcan (Dk. 81 Kenan Fakılı), Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Gökberk Efe (Dk. 58 Ahmet Dereli), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 32 Balaj, Dk. 89 Erdem Can Polat (Beypiliç Boluspor ), Dk. 52 Şeref Özcan (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Kubilay Aktaş, Dk. 57 Serhat Öztaşdelen, Dk. 88 Ali Dere (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Bülent Cevahir, Erdem Can, Boluspor, Bolu, Spor, Haberler

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