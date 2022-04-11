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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Oğuzhan Çakır, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer DemirEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Buatu, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 67 Ahmed Ildız), Oğulcan Çağlayan, Thill, Pa Dibba (Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ), Umut Bulut (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serdar Diyadin, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Buatu, Bülent Uzun, Timur Temeltaş (Dk. 67 Bekir Yılmaz), Taşkın İlter (Dk. 67 Ahmed Ildız), Oğulcan Çağlayan, Thill, Pa Dibba (Dk. 62 Caner Hüseyin Bağ), Umut Bulut (Dk. 84 Enes Keskin)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz (Dk. 59 Sami Satılmış), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 58 Emircan Gürlük), Hüsamettin Yener (Dk. 90+5 Anıl Arıcıoğlu)

Goller: Dk. 45+1 Timur Temeltaş (Penaltıdan), Dk. 78 Thill (Eyüpspor), Dk. 60 Ahmet İlhan Özek, Dk. 64 Emircan Gürlük (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet İlhan Özek, Dk. 86 Erdi Dikmen (Altınordu), Dk. 58 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Serdar Diyadin, Oğuzhan Çakır, Bekir Yılmaz, Bülent Uzun, Spor, Haberler

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