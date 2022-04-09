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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Ümit Öztürk, Baran Eraslan, Ali Can AlpBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu (Dk. 76 Mustafa Eser), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık (Dk. 85 Hasic), Mrsic (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Baran Eraslan, Ali Can Alp

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Serkan Göksu (Dk. 76 Mustafa Eser), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 76 Faruk Can Genç), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık (Dk. 85 Hasic), Mrsic (Dk. 63 Napoleoni), Del Valle (Dk. 85 Camara), Bammou

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 63 Ariyibi), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 76 Cem Ekinci), İshak Çakmak (DK. 57 Şahverdi Çetin), Mehmet Murat Uçar, Zahid (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Owusu, Chahechouhe (Dk. 57 Geraldo)

Goller: Dk. 10 Chahechouhe, Dk. 83 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Bammou, Dk. 54 Mrsic (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor )

Kırmızı kart: Dk. 42 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuz Gürbulak, Dk. 28 Ercan Coşkun, Dk. 78 Mustafa Eseri Dk. 86 Faruk Can Genç, Dk. 90+6 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor ), Dk. 60 Erdem Özgenç, Dk. 77 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, aldığı 1 puanla rakibine liderliği kaptırmadı ve zirvedeki yerini korudu. İstanbul ekibi ise rakibinin 3 puan gerisinden 2. sırada haftayı tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mustafa Eser, Ercan Coşkun, Ümraniyespor, Sigorta, Spor, Haberler

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