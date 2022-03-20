Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Adem Cinek, Gökhan Memişoğlu, Nurettin Dinçer DemirManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 71 Yasin Pehlivan), Diallo (Dk.
MANİSA (AA) - Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Adem Cinek, Gökhan Memişoğlu, Nurettin Dinçer Demir
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 71 Yasin Pehlivan ), Diallo (Dk. 71 Okan Eken), Gakpa, Hakan Barış (Dk 90+3 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 85 Sousa), Ozegovic (Dk. 71 Tabekou)
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 61 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 61 Chahechouhe), Zahid (Dk 73 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar (Dk. 61 Ariyibi), Owusu (Dk. 46 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 55 Hakan Barış ( Manisa FK), Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 5 Çağrı Giritlioğlu, Dk. 79 Landre, Dk. 83 Yasin Pehlivan, Dk. 86 Sousa, Dk. 90 Hakan Barış ( Manisa FK), Dk. 87 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.