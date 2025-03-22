Futbol Sahasında Trafik Farkındalığı

İçişleri Bakanlığının 'Bir Kural Bir Ömür' Eylem Planı kapsamında Çimentaş Elazığspor-Somaspor maçı öncesinde futbolcular, trafik kurallarının önemini vurgulayan afişle sahaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan 'Bir Kural Bir Ömür' Eylem Planı kapsamında, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan farkındalık afişi, futbol sahasında vatandaşlarla buluştu. Çimentaş Elazığspor ile Somaspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen seremoniye futbolcular, trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan afişle çıktı. Bu anlamlı etkinlik, motosiklet sürücülerinin ve tüm trafik kullanıcılarının bilinçlendirilmesi adına büyük ilgi gördü.

Motosiklet sürücülerinin kask kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı belirtilerek, farkındalık çalışmalarının devam edeceğini vurgulandı. - ELAZIĞ