Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
Güncelleme:
Artvin'in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşması boks ringine döndü. Murgul Spor ve Rize Atletik Spor arasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısının bitişi ile iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı. Hakem, kavgaya karışan 24 isme kırmızı kart gösterdi.

  • Artvin'in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında 24 oyuncuya kırmızı kart gösterildi.
  • Murgul Spor ile Rize Atletik Spor arasında yumruklu ve tekmeli kavga çıktı.
  • Kavga sırasında statta taraftarlara sahaya girmemeleri ve yabancı madde atmamaları yönünde anonslar yapıldı.

Artvin'in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında çıkan olaylar futbol sahasını boks ringine çevirdi.

YUMRUKLU TEKMELİ KAVGA BAŞLADI

Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı.

24 KIRMIZI KART

Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı. Karşılaşmanın hakemi, kavgaya karışan 24 isme kırmızı kart gösterdi.

ÇEŞİTLİ ANONSLAR YAPILDI

Kavga başladığı andan itibaren statta 'Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz' şeklinde anonslar yapıldı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

evvvveeeeettttttt iste futbolda görmek istediğimiz en güzel anlar !! muuuuhhahahahaaha!! aklini miktiklerim.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıd4r5rmvn98:

Türkiye kim futbol kim bide Avrupa Birliği’ne girmek istiyorlar utanmadan

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

yiyin birbirinizi rize

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
