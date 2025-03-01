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Futbol oyun kurallarında tarihi değişiklik

Futbol oyun kurallarında tarihi değişiklik
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarında bazı önemli değişikliklere gitti. IFAB'ın yaptığı kural değişiklerinden en dikkat çekeni ise kalecileri ilgilendiriliyor. Alınan kararla kalecilerin topu ellerinde tutma sürelerinin 8 saniye çıkarıldı. Kaleciler, topu ellerinde 8 saniyeden fazla tuttuktan sonra ise artık rakibe endirekt serbest vuruş değil, korner verilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyun kurallarında bir dizi değişikliğin kabul edildiğini açıkladı. Kurul, kalecilerin topu ellerinde tutma süresi ve cezasıyla ilgili kuralda oy birliği radikal bir değişiklik kararı aldı.

KALECİLER ELİNDE 8 SANİYEDEN FAZLA TUTARSA RAKİP KORNER KULLANACAK

Yeni kural ile birlikte kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Önceki kuralda kalecilerin topu ellerinde tutma ise 6 saniye ve cezası ise endirekt serbest vuruştu.

IFAB'ın oyun kurallarında yaptığı bazı değişiklikler şu şekilde;

  • Bir kalecinin topu 8 saniyeden daha uzun süre tutması halinde (hakemin eliyle geri sayım yapması koşuluyla), hakem rakip takıma köşe vuruşu verecek.
  • Bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu ya da geçici olarak oyun alanı dışında olan bir oyuncusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, disiplin yaptırımı olmayan bir endirekt serbest vuruş verilir.
  • Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunmaktadır.
  • IFAB, FIFA müsabakalarında maç görevlileri tarafından takılan vücut kameralarını test etme taahhüdünü destekledi. FIFA, yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç aktarımının bir parçası olarak vücut kameralarını uygulama niyetini doğruladı.

NER ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

IFAB'ın aldığı bu kararlar, 14 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan itibaren yürürlüğe girecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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