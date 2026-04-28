Futbol: Nesine 3. Lig play-off etabı
Yozgat Belediyesi Bozokspor, Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor FK, ikinci tura yükseldi
Nesine 3. Lig'de play-off birinci tur, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla sona erdi.
3. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 52 Orduspor FK, 4. Grup'ta ise Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci tura yükseldi.
Play-off etabı birinci turunda yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
3. Grup
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)
52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)
4. Grup
Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)
Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)
Kaynak: AA / Emrah Oktay