Futbol: Nesine 3. Lig play-off etabı
Nesine 3. Lig'de play-off etabı yapılan 4 maçla başladı.
Nesine 3. Lig'de play-off etabı yapılan 4 maçla başladı.
Nesine 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belirleneceği play-off etabının birinci turunda 2 farklı grupta 4 maç oynandı. İlk tur müsabakalarına yarın 2 grupta yapılacak 4 maçla devam edilecek.
Bugünkü müsabakaların rövanşları, 27 Nisan'da yapılacak.
Sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karalar İnşaat Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947: 2-3
2. Grup
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol: 1-1
Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor: 3-1
