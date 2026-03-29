Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Nesine 3. Lig'de 27. haftanın perdesi kapandı.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.

Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği dün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle her iki kulübün talebi sonrası 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Ligde 27. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR 27158443241953
2.ÇORLUSPOR 194727157548232552
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 27155747272050
4.BURSA YILDIRIMSPOR27139537271048
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR271210532201246
6.SİLİVRİSPOR2711793932740
7.YALOVA FK 772791083831737
8.GALATASPOR 27106113330336
9.BULVARSPOR2798103340-735
10.BEYKOZ İSHAKLISPOR2771283134-333
11.İNKILAP FUTBOL SK2761472229-732
12.BURSA NİLÜFER FUTBOL 2778122639-1329
13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR 2769123036-627
14.KESTEL ÇİLEKSPOR2776142334-1127
15.POLATLI 19262767141937-1825
16.EDİRNESPOR2726191957-3812

2. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR27158453262753
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR271111534241044
3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR27101162822641
4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2711883232041
5.ERCİYES 3827101073428640
6.CINEGOLD AĞRI 197027109850282239
7.MDGRUP OSMANİYESPOR27116103835339
8.NİĞDE BELEDİYESPOR2710893830838
9.MALATYA YEŞİLYURT SK2710893633338
10.KIRIKKALE FK2797113342-934
11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 2761383032-231
12.DİYARBEKİRSPOR2779112739-1230
13.KİLİS 1984 2786132343-2030
14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR27610113042-1228
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR27413102542-1725
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 196327411123043-1323

3. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR27187248183061
2.52 ORDUSPOR FK27173757243354
3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR27149438251351
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR27146751252648
5.FATSA BELEDİYESPOR2714493327646
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR271251041241741
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR27116102830-239
8.PAZARSPOR279992428-436
9.KARABÜK İDMANYURDU 27105122844-1635
10.ORDUSPOR 1967 2797113141-1034
11.TOKAT BELEDİYESPOR2796122930-133
12.AMASYASPOR2786132635-930
13.ARTVİN HOPASPOR2775152643-1726
14.1926 BULANCAKSPOR2775152550-2526
15.ÇAYELİSPOR 2749142138-1721
16.GİRESUNSPOR2738161943-2417

4. Grup:
TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR 27233167135472
2.ESKİŞEHİRSPOR27204368175164
3.KARŞIYAKA27186353183560
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR27174650252555
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR27156653223151
6.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 27143103429545
7.OKTAŞ UŞAKSPOR27143103131045
8.TİRE 2021 271051245341135
9.ALANYA 1221 2797112732-534
10.SÖKE 1970 2684143336-328
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR2676132839-1127
12.ALTAY2776142340-1721
13.BORNOVA 1877 2756163457-2321
14.AFYONSPOR 2637162253-3116
15.İZMİR ÇORUHLU FK2644182055-3516
16.NAZİLLİSPOR250421794-874
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA / Can Öcal
