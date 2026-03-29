Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de 27. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor, liderliğini sürdürdü.
Nesine 3. Lig 4. Grup'un 27. haftasında, fikstür gereği dün Didim Atatürk Stadı'nda oynanması planlanan Söke 1970-Afyonspor müsabakası, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle her iki kulübün talebi sonrası 2 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
Ligde 27. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|27
|15
|8
|4
|43
|24
|19
|53
|2.ÇORLUSPOR 1947
|27
|15
|7
|5
|48
|23
|25
|52
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|27
|15
|5
|7
|47
|27
|20
|50
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|27
|13
|9
|5
|37
|27
|10
|48
|5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|12
|46
|6.SİLİVRİSPOR
|27
|11
|7
|9
|39
|32
|7
|40
|7.YALOVA FK 77
|27
|9
|10
|8
|38
|31
|7
|37
|8.GALATASPOR
|27
|10
|6
|11
|33
|30
|3
|36
|9.BULVARSPOR
|27
|9
|8
|10
|33
|40
|-7
|35
|10.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|27
|7
|12
|8
|31
|34
|-3
|33
|11.İNKILAP FUTBOL SK
|27
|6
|14
|7
|22
|29
|-7
|32
|12.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|27
|7
|8
|12
|26
|39
|-13
|29
|13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|27
|6
|9
|12
|30
|36
|-6
|27
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|27
|7
|6
|14
|23
|34
|-11
|27
|15.POLATLI 1926
|27
|6
|7
|14
|19
|37
|-18
|25
|16.EDİRNESPOR
|27
|2
|6
|19
|19
|57
|-38
|12
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|27
|15
|8
|4
|53
|26
|27
|53
|2.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|27
|11
|11
|5
|34
|24
|10
|44
|3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|27
|10
|11
|6
|28
|22
|6
|41
|4.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|27
|11
|8
|8
|32
|32
|0
|41
|5.ERCİYES 38
|27
|10
|10
|7
|34
|28
|6
|40
|6.CINEGOLD AĞRI 1970
|27
|10
|9
|8
|50
|28
|22
|39
|7.MDGRUP OSMANİYESPOR
|27
|11
|6
|10
|38
|35
|3
|39
|8.NİĞDE BELEDİYESPOR
|27
|10
|8
|9
|38
|30
|8
|38
|9.MALATYA YEŞİLYURT SK
|27
|10
|8
|9
|36
|33
|3
|38
|10.KIRIKKALE FK
|27
|9
|7
|11
|33
|42
|-9
|34
|11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|27
|6
|13
|8
|30
|32
|-2
|31
|12.DİYARBEKİRSPOR
|27
|7
|9
|11
|27
|39
|-12
|30
|13.KİLİS 1984
|27
|8
|6
|13
|23
|43
|-20
|30
|14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|6
|10
|11
|30
|42
|-12
|28
|15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|27
|4
|13
|10
|25
|42
|-17
|25
|16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963
|27
|4
|11
|12
|30
|43
|-13
|23
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|27
|18
|7
|2
|48
|18
|30
|61
|2.52 ORDUSPOR FK
|27
|17
|3
|7
|57
|24
|33
|54
|3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|27
|14
|9
|4
|38
|25
|13
|51
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|27
|14
|6
|7
|51
|25
|26
|48
|5.FATSA BELEDİYESPOR
|27
|14
|4
|9
|33
|27
|6
|46
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|27
|12
|5
|10
|41
|24
|17
|41
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|27
|11
|6
|10
|28
|30
|-2
|39
|8.PAZARSPOR
|27
|9
|9
|9
|24
|28
|-4
|36
|9.KARABÜK İDMANYURDU
|27
|10
|5
|12
|28
|44
|-16
|35
|10.ORDUSPOR 1967
|27
|9
|7
|11
|31
|41
|-10
|34
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|27
|9
|6
|12
|29
|30
|-1
|33
|12.AMASYASPOR
|27
|8
|6
|13
|26
|35
|-9
|30
|13.ARTVİN HOPASPOR
|27
|7
|5
|15
|26
|43
|-17
|26
|14.1926 BULANCAKSPOR
|27
|7
|5
|15
|25
|50
|-25
|26
|15.ÇAYELİSPOR
|27
|4
|9
|14
|21
|38
|-17
|21
|16.GİRESUNSPOR
|27
|3
|8
|16
|19
|43
|-24
|17
4. Grup:
NOT: Altay'a 6 puan silme cezası verildi.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|27
|23
|3
|1
|67
|13
|54
|72
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|27
|20
|4
|3
|68
|17
|51
|64
|3.KARŞIYAKA
|27
|18
|6
|3
|53
|18
|35
|60
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|27
|17
|4
|6
|50
|25
|25
|55
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|27
|15
|6
|6
|53
|22
|31
|51
|6.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|27
|14
|3
|10
|34
|29
|5
|45
|7.OKTAŞ UŞAKSPOR
|27
|14
|3
|10
|31
|31
|0
|45
|8.TİRE 2021
|27
|10
|5
|12
|45
|34
|11
|35
|9.ALANYA 1221
|27
|9
|7
|11
|27
|32
|-5
|34
|10.SÖKE 1970
|26
|8
|4
|14
|33
|36
|-3
|28
|11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|26
|7
|6
|13
|28
|39
|-11
|27
|12.ALTAY
|27
|7
|6
|14
|23
|40
|-17
|21
|13.BORNOVA 1877
|27
|5
|6
|16
|34
|57
|-23
|21
|14.AFYONSPOR
|26
|3
|7
|16
|22
|53
|-31
|16
|15.İZMİR ÇORUHLU FK
|26
|4
|4
|18
|20
|55
|-35
|16
|16.NAZİLLİSPOR
|25
|0
|4
|21
|7
|94
|-87
|4
Kaynak: AA / Can Öcal