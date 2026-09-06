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Nesine 3. Lig 2026-27 Sezonu İlk Hafta Sonuçları

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Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı. 1. Grup'ta Karabük İdmanyurdu 5-1 mağlup olurken, 2. Grup'ta Eskişehirspor 4-0 kazandı. 3. Grup'ta Yozgat 4-0 yenildi. Tüm sonuçlar haberimizde.

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Amasyaspor-Gölcükspor: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-1

İnkılap Futbol-Zonguldakspor: 3-2

Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-1

Galataspor-Pazarspor: 0-0

Yalova FK 77-Tokat Belediyespor: 0-3

Silivrispor-Beykoz İshaklıspor: 2-1

Orduspor 1967-Düzce Cam Düzcespor: 2-2

Karabük İdmanyurdu-Kartal Bulvar Kartalimen: 1-5

2. Grup

Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor: 0-2

Etimesgutspor-Karşıyaka: 1-0

1922 Akşehirspor-Gemlik Sümerbey: 0-4

Balıkesirspor-Bucaspor 1928: 4-1

Bigaspor-Uşakspor: 1-1

Eskişehirspor-Alanya 1221: 4-0

Altay-Denizli İdmanyurdu 1959: 1-1

Gaziemir G.O.G. Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

3. Grup

Bitlis 1916-1964 Silifkespor: 2-0

Ayos Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü: 3-2

Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor: 0-1

Ağrı 1970-Açıkalın Erciyes 38: 0-1

Adanaspor-Niğde Belediyespor: 0-2

Kırıkkale FK-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-4

Yeni Mersin İdmanyurdu-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-3

Kaynak: AA
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