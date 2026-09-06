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Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Heyecanı

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- Ligde 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftası sona erdi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor: 2-3

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0

Adana 01-Erzincan Futbol Yatırımları: 3-3

Kütahyaspor-İskenderunspor: 4-1

Karacabey Belediyespor-Serikspor: 1-1

Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor: 2-2

MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor: 0-1

Fethiyespor-52 Orduspor FK: 0-3

Beyaz Grup

Efor Çay Erbaaspor-Muşspor: 4-4

Hatayspor-Güzide Gebzespor: 0-2

GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947: 0-5

Somaspor-68 Aksaray Belediyespor: 3-3

Arnavutköy Belediyesi-Aliağa Futbol: 1-4

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor: 1-0

Menemen FK-İnegöl Kafkasspor: 1-3

Seza Çimento Elazığspor-Sebatspor: 3-1

ISBAŞ Isparta 32-Adana Demirspor: 1-2

Kaynak: AA
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