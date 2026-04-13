Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiğini kıran şahıs tutuklandı
Mardin Süper Amatör Lig'de Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor arasında oynanan maçta çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat Korul tutuklandı.
MARDİN Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiğini kıran Sedat Korul, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı