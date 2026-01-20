Haberler

IFAB Yıllık Toplantısı Londra'da yapıldı

Güncelleme:
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Londra'da yapılan yıllık toplantısında futbol maçlarının akışını iyileştirmek ve tempo kesintilerini azaltmak için çeşitli önlemleri masaya yatırdı. Kale vuruşları ve taç atışlarına geri sayım uygulaması gibi değişiklikler önerildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemleri görüştü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantıyı Galler Futbol Federasyonu Başkanı Noel Mooney yönetti.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, kalecilerin topu çok uzun süre tutmasını önlemek için yapılan değişiklikle ilgili olumlu geri bildirimlerin ardından, tempo kesintilerini azaltmak için taç atışları ve kale vuruşlarına geri sayımın da yer aldığı önlemler masaya yatırıldı.

Oyun kuralları değişikliklerinin de önerildiği toplantıda, tedavi için sahadan çıkan oyuncuların belirli süre sonra geri dönmeleri teklif edilirken değişiklik sırasında futbolcuların 10 saniye içinde sahayı terk etmeleri üzerinde anlaşıldı.

VAR müdahalesinin gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve kimlik tespitiyle sınırlı kalması ancak buna oyunun temposunu etkilemeyecek 3 istisna getirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, hatalı sarı kart sonucu verilen kırmızı kartlar, sarı ya da kırmızı kartın yanlış takıma gösterilmesi, yanlış verilen kornerin gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu.

Toplantıda, ofsayt denemelerine devam etme kararı alındı.

Toplantıda alınan kararlar, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.

