Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Gençlerbirliği: 1 - Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 0 Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Lige 2 hafta kaldı, transfer bekliyoruz, inşallah alınacak"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı.

Maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Gençlerbirliği, Ousmane Diabate'nin 85. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

"Transfer bekliyoruz, inşallah alınacak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maç sonunda yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısında genç futbolculara şans verdiğini söyledi.

Diyadin, "İkinci yarıda kadromuzu biraz değiştirdik ama yine genç oyuncular vardı. Güzel bir maç oldu. Hazırlık kampı olarak da başından beri takımın uyumlu olmasından dolayı güzel bir kamp sezonu geçiriyoruz. Ancak hala daha beklediğimiz transferler var. Yapılması gereken takviyeler var. Çok pozitif oyuncu grubum var. Onların da ihtiyacı olan yeni arkadaşların aralarına katılması gerekiyor. Lige yaklaşık 2 hafta kaldı, transfer bekliyoruz, inşallah alınacak." diye konuştu.

Ligin ilk maçında Fenerbahçe ile karışılacaklarını fakat ilk gündemlerinin transfer olduğunu dile getiren Diyadin, "Şu anki gündemimiz transfer yapmak ve takıma oyuncu katmak. Bunun haricinde gündemimiz yok. Diğer türlü zaten gayet uyumlu bir ekibimiz var. Gayet de güzel çalışıyoruz. Yine söylüyorum bu kadar pozitif olan bu takıma oyuncu grubuna gerekli takviyelerin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçını ondan sonra son hafta düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu

MasterChef şampiyonu neden öldü? Ünlü ismin ortağı konuştu
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

Fabrika müdürünün arkadaşına yolladığı mesaj ortalığı karıştırdı
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil