Futbol: Hazırlık maçı
- Esenler Erokspor: 2 - Al Ittihad: 1
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Esenler Erokspor, hazırlık müsabakasının ilk yarısını Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad karşısında 1-0 geride kapattı.
Maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Esenler Erokspor, Yusuf Erdoğan ve Recep Niyaz'ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Esenler Erokspor'un yarın çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA