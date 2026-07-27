Fenerbahçe Kadın Takımı, Farul Constanta'yı 3-0 Mağlup Etti
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'nın Farul Constanta takımını 3-0 yendi. Goller Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'dan geldi. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5 Ağustos'ta Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Farul Constanta ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe arsaVev, aynı takımla 25 Temmuz Cumartesi günü yaptığı hazırlık karşılaşmasını 5-0 kazanmıştı.
Sezonun ilk resmi maçına UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak sarı-lacivertliler, 5 Ağustos'ta Belçika'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakasında Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak.