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Fenerbahçe Kadın Takımı, Farul Constanta'yı 3-0 Mağlup Etti

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'nın Farul Constanta takımını 3-0 yendi. Goller Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'dan geldi. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5 Ağustos'ta Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında Romanya temsilcisi Farul Constanta ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleden Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe arsaVev, aynı takımla 25 Temmuz Cumartesi günü yaptığı hazırlık karşılaşmasını 5-0 kazanmıştı.

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak sarı-lacivertliler, 5 Ağustos'ta Belçika'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakasında Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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