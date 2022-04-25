Futbol: Hazırlık maçı
AA - Mustafa Çiftçi - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.
Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8'inci dakikasında Antalyaspor, Mustafa Erdilman'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Ukrayna ekibi Manor Solomon ile skora eşitlik getirdi. 1-1. İlerleyen dakikalarda gol sesi gelmeyince ilk yarı, bu skorla tamamlandı.
Shakhtar Donetsk 76'ıncı dakikada durumu Dmytro Topalov ile 2-1'e taşıdı. Karşılaşma 2-1 Donetsk'in galibiyetiyle sona erdi.
AA / Mustafa Çiftçi - Spor