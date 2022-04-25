Futbol: Hazırlık maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Hazırlık maçı

AA - Mustafa Çiftçi - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Hazırlık maçı

Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8'inci dakikasında Antalyaspor, Mustafa Erdilman'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Ukrayna ekibi Manor Solomon ile skora eşitlik getirdi. 1-1. İlerleyen dakikalarda gol sesi gelmeyince ilk yarı, bu skorla tamamlandı.

Shakhtar Donetsk 76'ıncı dakikada durumu Dmytro Topalov ile 2-1'e taşıdı. Karşılaşma 2-1 Donetsk'in galibiyetiyle sona erdi.

AA / Mustafa Çiftçi - Spor

Shakhtar Donetsk, Antalyaspor, Ukrayna, Donetsk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title