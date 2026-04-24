Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 37, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34 ve Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları oynanacak
Süper Lig'de 31 ve Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34, Beyaz Grup'ta da 38. hafta karşılaşmalarıyla normal sezon tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)
13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)
16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)
26 Nisan Pazar:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)
16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Ankara Demirspor-Güzide Gebzespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.00 Somaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Soma Nazım Yavuz)
15.00 Aliağa Futbol-Bursaspor (Aliağa Atatürk)
15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Menemen FK (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Mardin 1969 Spor-Fethiyespor (Mardin 21 Kasım Şehir)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Bolluca)
15.00 Muşspor-Adanaspor (Muş Şehir)
Beyaz Grup
Bugün:
15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Yarın:
13.30 Batman Petrolspor-Kepezspor (Batman)
15.00 Altınordu-Sultan Su İnegölspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Merkür Jet Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ)
15.00 GMG Kastamonuspor-Muğlaspor (Gazi)
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Şanlıurfa 11 Nisan)
15.00 Karaman FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Karaman)