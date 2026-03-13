Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
Eski Fransız futbol yıldızı Eric Cantona, savaş kararları alan dünya liderlerine yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan İran savaşı üzerinden konuşan Cantona, savaş kararını veren liderlerin cepheye gitmediğini vurgulayarak, "Bir başkan savaşa karar veriyorsa, cepheye ilk giden kişi de kendisi olmalı" sözleriyle tartışma yarattı.
- Eski Fransız futbolcu Eric Cantona, savaş kararları alan başkanların cepheye ilk gönderilen kişi olması gerektiğini söyledi.
- Cantona, savaşların bedelini çoğunlukla 18 yaşındaki gençlerin ödediğini belirtti.
- Cantona, liderlerin kendileri cepheye gitmek zorunda olsaydı dünyada çok daha az savaş yaşanacağını savundu.
Eski Fransız futbolcu ve Manchester United efsanesi Eric Cantona, savaş kararları alan siyasi liderlere yönelik sert sözleriyle gündeme geldi. Cantona, özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim üzerinden yaptığı açıklamada, savaş kararlarının gençler üzerinden verildiğini söyleyerek dikkat çeken bir öneri dile getirdi.
Cantona, liderlerin güvenli ofislerde oturup savaş kararı aldığını ancak cepheye gönderilenlerin çoğunlukla gençler olduğunu vurguladı. Fransız efsane, bu durumu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Bir başkan savaşa karar verirse, cepheye ilk gönderilen kişi kendisi olmalı.
"18 YAŞINDAKİ GENÇLER ÖLÜME GÖNDERİLİYOR"
Cantona, savaşların bedelini çoğunlukla 18 yaşındaki gençlerin ödediğini belirterek siyasi liderleri eleştirdi. Ona göre savaş kararları, savaşın gerçek yüzünden uzak ortamlarda alınıyor.
Fransız futbol efsanesi, liderlerin kendileri cepheye gitmek zorunda olsaydı dünyada çok daha az savaş yaşanacağını savundu. Cantona, "O zaman çok daha az savaş olurdu" diyerek sözlerinin arkasında durdu.
59 yaşındaki eski futbolcu, savaşların sadece askerleri değil sivilleri ve çocukları da etkilediğini belirterek, kendi çocuklarının asla savaşa gitmesini istemeyeceğini de dile getirdi.