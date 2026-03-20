Avrupa'nın Futbol Kulüpleri Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden kutlama mesajları paylaştı. Liverpool, Inter, Bayern Münih ve diğer kendi kulüpleri gün boyunca dostlarına mutlu bir bayram diledi.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İngiltere'nin Liverpool ekibi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında " Ramazan Bayramı, tefekkür, Allah'a şükran ve kutlama zamanı olan Ramazan ayının sonunu işaret eden dualarla, neşeli yemeklerle ve iyiliklerle dolu, birliktelik günüdür." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Inter takımının paylaşımında "Inter ailesi olarak, dünyanın her yerindeki dostlarımıza neşe ve güzel anılarla dolu, mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz." denildi.

Almanya'nın Bayern Münih kulübü "Bayern'deki herkes, Ramazan Bayramı vesilesiyle Arap ve Müslüman dünyasına en içten dileklerini sunar. Nice bayramlar kutlamanız dileğiyle." mesajını paylaştı.

İngiltere'den Manchester City, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Schalke 04, Hollanda'dan Ajax takımları da Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Haberler.com
500

Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi