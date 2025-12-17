Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Macclesfield FC taraftarları aldığı üzücü bir haberle yasa boğuldu.

TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI HAYBETTİ

Macclesfield'ın 21 yaşındaki oyuncusu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Genç oyuncunun salı gecesi Bedford Town'dan evine döndüğü sırada meydana gelen trafik kazasında vefat ettiği belirtildi. Kaza sırasında yerlerin çok ıslak olduğu, kullanılan aracın da yüksek hız yaptığı belirtildi.

BİRÇOK KULÜPTEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIM

Meydana gelen elim kaza sonucu başta Premier Lig takımları olmak üzere birçok Avrupa takımı Ethan McLeod için başsağlığı mesajı yayımladı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerine Wolverhampton altyapısında başlayan McLeod, daha sonrasında Rushall, Stourbridge ve Macclesfield FC formaları giydi. Kariyerinde 33 maça çıkan sağ kanat oyuncusu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.