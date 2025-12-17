Haberler

Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
İngiltere Ulusal Ligi ekibi Macclesfield FC'nin 21 yaşındaki oyuncusu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

  • 21 yaşındaki futbolcu Ethan McLeod trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Ethan McLeod İngiltere Ulusal Ligi takımlarından Macclesfield FC'de oynuyordu.
  • Ethan McLeod kariyerinde 33 maça çıktı, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Macclesfield FC taraftarları aldığı üzücü bir haberle yasa boğuldu.

TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI HAYBETTİ

Macclesfield'ın 21 yaşındaki oyuncusu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Genç oyuncunun salı gecesi Bedford Town'dan evine döndüğü sırada meydana gelen trafik kazasında vefat ettiği belirtildi. Kaza sırasında yerlerin çok ıslak olduğu, kullanılan aracın da yüksek hız yaptığı belirtildi.

BİRÇOK KULÜPTEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIM

Meydana gelen elim kaza sonucu başta Premier Lig takımları olmak üzere birçok Avrupa takımı Ethan McLeod için başsağlığı mesajı yayımladı.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerine Wolverhampton altyapısında başlayan McLeod, daha sonrasında Rushall, Stourbridge ve Macclesfield FC formaları giydi. Kariyerinde 33 maça çıkan sağ kanat oyuncusu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Koçak:

ya kim yasta allah askina. kimse zerre umursamaz bile.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Bize ne kardeş bize ne size ne ona ne

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

