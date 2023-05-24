Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Vinicus'u bakın nasıl savundular! Real Madrid'ten ırkçılığa tokat gibi cevap

Spor Haberleri

Real Madridli futbolcular, Valencia maçında ırkçı saldırılara maruz kalan takım arkadaşlarına destek olmak için Vallecano maçı öncesi sahaya "Vini Jr" yazılı formalarla çıktı.

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynadığı La Liga 35. hafta maçı öncesi tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

5 MAÇ CEZA ALDILAR

22 yaşında Brezilyalı yıldız hafta sonu Valencia deplasmanından bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kalmıştı. Vinicius'a ırkçı hakaretler nedeniyle Valencia'ya sahasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

TAKIM ARKDAŞLARI ONU UNUTMADI

Vinicius, 24 Mayıs'ta Real Madrid'in sahasında yapacağı Rayo Vallecano maçında oynama şansı bulsa da dizindeki sakatlık yüzünden antrenmana çıkmamıştı. Brezilyalı futbolcu kadroya dahil edilmedi ancak Real Madridli tüm futbolcular sahaya sırtında "Vini Jr." yazılı formalarla çıkarak takım arkadaşlarına destek oldu.

Futbol dışında da bir numaralar! Real Madridli futbolculardan takım arkadaşlarına büyük destek

Futbol dışında da bir numaralar! Real Madridli futbolculardan takım arkadaşlarına büyük destek

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Vinicius Junior Real Madrid Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title