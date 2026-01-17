Haberler

Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor
Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti. Maçın en çok konuşulan anı ise Ousmane Dembele'nin attığı aşırtma gol oldu. Bu gol, Berke Özer ve Lille savunmasını çaresiz bıraktı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Dembele'nin golü, binlerce beğeni ve yorum alarak maç sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Psg, Ligue 1'in 18. haftasında Lille'i 3-0 mağlup ederken Ousmane Dembele'nin attığı aşırtma gol maçın en çok konuşulan anı oldu. Dembele'nin Berke Özer'i çaresiz bırakan golü sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

PSG LILLE'İ ÜÇ GOLLE GEÇTİ

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG, sahasında Lille'i 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 64. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Mücadelenin skorunu ise 90+3. dakikada Bradley Barcola belirledi. Lille'de kaleyi Berke Özer korudu.

DEMBELE'DEN AŞIRTMAYLA GECENİN GOLÜ

Karşılaşmada iki gol atan Ousmane Dembele, özellikle aşırtma vuruşuyla öne çıktı. Fransız yıldızın, Berke Özer ve Lille savunmasını çaresiz bırakan golü tribünlerden alkış alırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Dembele'nin estetik aşırtma golü kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Görüntüler binlerce beğeni ve yorum alarak maç sonrası gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

