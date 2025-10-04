Futbol, Basketbol ve Voleybol Heyecanı: Bugünün Öne Çıkan Spor Aktiviteleri
Bugün Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybol sahalarında önemli maçlar ve etkinlikler gerçekleşecek. Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 1. Lig'de ilginç karşılaşmalar ve kadınlar basketbol liginde karşılaşmalar dikkat çekiyor.
Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)
1'İNCİ LİG
13.30 Atko Grup Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik)
13.30 Bandırmaspor - Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor - İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Esenler Erokspor - Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.30 Mersinspor - Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)
18.00 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji (Ankara)
-Türkiye Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.30 BOTAŞ - Beşiktaş BOA (Ankara)
14.00 Fenerbahçe Opet - Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
VOLEYBOL
21.45 A Milli Erkek Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri İtalya'da çekilecek kura çekiminde belli olacak.
GOALBALL
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası Finlandiya'nın Lahti kentinde devam ediyor
HALTER
Dünya Halter Şampiyonası, Norveç'in Forde şehrinde devam ediyor.
HENTBOL
17.00 Yalıkavakspor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Danimarka'da HH Elite'e konuk olacak.
Geçen hafta Bodrum'da ev sahibi olduğu ilk maçı 25-24 kazanan temsilcimize rövanşta turu geçmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. HH Elite'in tek gol farklı galibiyetlerinde maç uzayacak.