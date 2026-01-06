Furkan Yaman, Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli eskrimci Furkan Yaman, Kolombiya'nın Bogota şehrinde düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda rakiplerini yenerek altın madalya elde etti.
Milli eskrimci Furkan Yaman, Kolombiya'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bogota'da gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı sporculardan Furkan Yaman, rakiplerini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor