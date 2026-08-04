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Fulham, Real Madrid'den Garcia ve Palacios'u transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Real Madrid'den 22 yaşındaki santrfor Gonzalo Garcia ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Cesar Palacios'u 5 yıllığına kadrosuna kattı. İspanyol kulübü, oyuncuların bir sonraki satışından %30 pay alacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, santrfor Gonzalo Garcia ve orta saha oyuncusu Cesar Palacios'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

22 yaşındaki Garcia ve 21 yaşındaki Palacios'un bir sonraki satışından İspanyol temsilcisi yüzde 30 pay alacak.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham ile bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA
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