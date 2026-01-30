Haberler

Fulham, Manchester City'den Oscar Bobb'u transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Manchester City'den kanat oyuncusu Oscar Bobb'u 5,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, Manchester City akademisinden yetişerek tüm kulvarlarda 47 maçta 3 gol attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester City akademisinden yetişen Oscar Bobb, tüm kulvarlarda 47 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti