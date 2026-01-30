Fulham, Manchester City'den Oscar Bobb'u transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Manchester City'den kanat oyuncusu Oscar Bobb'u 5,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, Manchester City akademisinden yetişerek tüm kulvarlarda 47 maçta 3 gol attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manchester City akademisinden yetişen Oscar Bobb, tüm kulvarlarda 47 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor